Владимир Киселёв ищет старлея Жарского для премирования за подбитый танк НАТО
Герой России и кавалер двух орденов Мужества Иван Жарский. Обложка © Telegram / Герои спецоперации Z
Основатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселёв заявил о намерении премировать российского военнослужащего Ивана Жарского, на счету которого несколько подбитых в зоне СВО танков Leopard и БМП Bradley. Для личной встречи со старлеем глава "Русской медиагруппы" начал переговоры с МО РФ.
"Мы ищем бойца Жарского. Вот мы связались с Минобороны. В ближайшее время мы привезём его к нам в редакцию радио и вручим то, что мы обещали, — денежное вознаграждение", — заявил Киселёв журналистам на премии RU.TV.
О подвиге Героя России Ивана Жарского стало известно после публикации ролика с Поклонной горы, где старлей рассказывает посетителям выставки трофейной техники о немецком танке Leopard 2. Военнослужащий скромно отшутился, что получил боевые награды за работу на компьютере. Вскоре к молодому офицеру потянулись толпы фанатов, из-за чего к кавалеру ордена Мужества даже приставили охрану.