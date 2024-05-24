Владимир Киселёв ищет старлея Жарского для премирования за подбитый танк НАТО

Основатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселёв заявил о намерении премировать российского военнослужащего Ивана Жарского, на счету которого несколько подбитых в зоне СВО танков Leopard и БМП Bradley. Для личной встречи со старлеем глава "Русской медиагруппы" начал переговоры с МО РФ.

"Мы ищем бойца Жарского. Вот мы связались с Минобороны. В ближайшее время мы привезём его к нам в редакцию радио и вручим то, что мы обещали, — денежное вознаграждение", — заявил Киселёв журналистам на премии RU.TV.