Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» является одним из наиболее эффективных и широко применяемых ПТРК в мире. «Корнет» активно экспортируется и использовался в различных вооружённых конфликтах, демонстрируя свою эффективность против широкого спектра целей. Об этом сообщает издание 19FortyFive.

«Широкое применение ПТРК «Корнет» имеет значительные стратегические последствия для США и их союзников. Его способность поражать передовую бронетехнику и универсальность в различных боевых сценариях делают этот противотанковый комплекс ценным инструментом», — сказано в материале.

Одним из ключевых преимуществ «Корнета», по данным издания, является универсальность конструкции. Разнообразие вариантов исполнения — переносной и стационарный — расширяет спектр его тактического применения. Эта гибкость позволяет эффективно использовать ПТРК как в условиях засад, так и в прямом огневом контакте с бронетехникой противника.

Впервые в боевых условиях он был применен в 2003 году во время вторжения в Ирак, а впоследствии применялся в войне в Ливане (2006 год), в Сирии и в ходе СВО.