На Западе назвали российский противотанковый комплекс самым устрашающим и эффективным в мире
19FortyFive: Российский «Корнет» назван одним из самых эффективных ПТРК в мире
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Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» является одним из наиболее эффективных и широко применяемых ПТРК в мире. «Корнет» активно экспортируется и использовался в различных вооружённых конфликтах, демонстрируя свою эффективность против широкого спектра целей. Об этом сообщает издание 19FortyFive.
«Широкое применение ПТРК «Корнет» имеет значительные стратегические последствия для США и их союзников. Его способность поражать передовую бронетехнику и универсальность в различных боевых сценариях делают этот противотанковый комплекс ценным инструментом», — сказано в материале.
Одним из ключевых преимуществ «Корнета», по данным издания, является универсальность конструкции. Разнообразие вариантов исполнения — переносной и стационарный — расширяет спектр его тактического применения. Эта гибкость позволяет эффективно использовать ПТРК как в условиях засад, так и в прямом огневом контакте с бронетехникой противника.
Впервые в боевых условиях он был применен в 2003 году во время вторжения в Ирак, а впоследствии применялся в войне в Ливане (2006 год), в Сирии и в ходе СВО.
Ранее сообщалось, что российское лазерное оружие нового поколения, основанное на новых физических принципах, успешно прошло испытания. По оценке военных экспертов, именно оно может оказать значительное влияние на ход боевых действий на Украине.