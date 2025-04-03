В НАТО восхитились, как Россия наращивает силы и обновляет технику

По оценкам главы Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, генерала Кристофера Каволи, российская армия демонстрирует более быстрые темпы восстановления и наращивания численности, чем прогнозировалось ранее.

Каволи подчеркнул, что несмотря на проведение специальной военной операции, Вооружённые силы РФ сегодня превосходят свою первоначальную численность. Генерал также отметил, что Россия активно восполняет запасы боевой техники и боеприпасов с беспрецедентной скоростью.

По его данным, в текущем году российская оборонная промышленность произведет около 1,5 тыс. танков, 3 тыс. единиц бронетехники, а также 200 баллистических и крылатых ракет «Искандер». В качестве сравнения Каволи привел данные о производстве военной техники в США, где ежегодно выпускается всего 135 танков, а производство БМП Bradley прекращено.