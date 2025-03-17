В США восхитились смертоносной тактикой российских дроноводов в Курской области
Forbes: Дроны ВС РФ из засады громят конвои ВСУ в Курской области
Дроны Армии России громят конвои ВСУ в Курской области. Беспилотники таятся в кустах вдоль дорог, ожидая идеального момента для атаки, сообщает Forbes.
В материале говорится, что такую тактику применяет российское подразделение БПЛА «Рубикон», чей вклад в разгром противника в Курской области был огромен. Журнал публикует видео, на котором запечатлено такое нападение на конвой. В ролике видно, как оператор сажает БПЛА возле дороги, чтобы не расходовать заряд. Когда рядом появляется техника противника, дрон поднимается в воздух, преследует цель и наносит удар по одному из украинских пикапов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки украинские военные потеряли свыше 280 человек личного состава в Курской области. А за всё время вторжения в регион их потери превысили 68 тысяч бойцов.
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