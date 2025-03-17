В США восхитились смертоносной тактикой российских дроноводов в Курской области

В материале говорится, что такую тактику применяет российское подразделение БПЛА «Рубикон», чей вклад в разгром противника в Курской области был огромен. Журнал публикует видео, на котором запечатлено такое нападение на конвой. В ролике видно, как оператор сажает БПЛА возле дороги, чтобы не расходовать заряд. Когда рядом появляется техника противника, дрон поднимается в воздух, преследует цель и наносит удар по одному из украинских пикапов.