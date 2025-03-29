«Супероружие»: В США восхитились российской АПЛ «Пермь» с ракетами «Циркон»

Атомная подводная лодка «Пермь», несущая ракеты «Циркон», — прекрасный проект, от которого никто не сможет защититься, уверен военно-политический аналитик из США Андрей Мартьянов. Он раскрыл преимущества российской субмарины в эфире радио «Комсомольская правда».

«Цирконы» — это супероружие. Дальнобойность ракет, как пишут, более 1000 километров. Скорость, как говорят, больше 9 махов. <...> Для «Перми» — это штатное вооружение. Прекрасная лодка, прекрасный проект», — цитирует эксперта kp.ru.