«Супероружие»: В США восхитились российской АПЛ «Пермь» с ракетами «Циркон»
Эксперт Мартьянов: Дальнобойность ракет «Циркон» превышает 1000 километров
Атомная подводная лодка «Пермь», несущая ракеты «Циркон», — прекрасный проект, от которого никто не сможет защититься, уверен военно-политический аналитик из США Андрей Мартьянов. Он раскрыл преимущества российской субмарины в эфире радио «Комсомольская правда».
«Цирконы» — это супероружие. Дальнобойность ракет, как пишут, более 1000 километров. Скорость, как говорят, больше 9 махов. <...> Для «Перми» — это штатное вооружение. Прекрасная лодка, прекрасный проект», — цитирует эксперта kp.ru.
Напомним, 27 марта президент России Владимир Путин дал разрешение на спуск на воду новой АПЛ «Пермь». Российская многоцелевая атомная подводная лодка относится к четвёртому поколению подводных кораблей. Судно будет вооружено новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».