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29 марта, 13:15

«Супероружие»: В США восхитились российской АПЛ «Пермь» с ракетами «Циркон»

Эксперт Мартьянов: Дальнобойность ракет «Циркон» превышает 1000 километров

Атомная подводная лодка «Пермь», несущая ракеты «Циркон», — прекрасный проект, от которого никто не сможет защититься, уверен военно-политический аналитик из США Андрей Мартьянов. Он раскрыл преимущества российской субмарины в эфире радио «Комсомольская правда».

«Цирконы» — это супероружие. Дальнобойность ракет, как пишут, более 1000 километров. Скорость, как говорят, больше 9 махов. <...> Для «Перми» — это штатное вооружение. Прекрасная лодка, прекрасный проект», — цитирует эксперта kp.ru.

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Напомним, 27 марта президент России Владимир Путин дал разрешение на спуск на воду новой АПЛ «Пермь». Российская многоцелевая атомная подводная лодка относится к четвёртому поколению подводных кораблей. Судно будет вооружено новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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pixabay

Борис Эльфанд
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