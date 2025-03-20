Российские подводные крейсеры и подлодки вооружили гиперзвуковыми ракетными комплексами

Белоусов добавил, что в ходе специальной военной операции (СВО) с подлодок эффективно применяются крылатые ракеты «Калибр». Министр также поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником, поблагодарив их за безупречную службу.

Ранее атаку «Калибрами» по Украине назвали одной из мощнейших за время спецоперации. Серия ударов крылатыми ракетами 11 февраля была одной из самых масштабных с начала СВО. В ходе удара применялись новые версии «Калибров». Эти ракеты летят по более сложной траектории и их сложнее заметить.