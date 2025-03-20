Российские подводные крейсеры и подлодки вооружили гиперзвуковыми ракетными комплексами
Белоусов: Крейсеры «Борей-А» и подлодки «Ясень-М» вооружили комплексом «Циркон»
Подводные крейсеры «Борей-А» и подводные лодки «Ясень-М» оснастили гиперзвуковыми ракетными комплексами «Циркон». Об этом рассказал министр обороны России Андрей Белоусов.
Андрей Белоусов — о новейших ракетных подводных крейсерах и многоцелевых атомных подлодках. Видео © Telegram / Zvezdanews
«На вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей-А», многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Циркон», — поделился глава Минобороны РФ.
Белоусов добавил, что в ходе специальной военной операции (СВО) с подлодок эффективно применяются крылатые ракеты «Калибр». Министр также поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником, поблагодарив их за безупречную службу.
Ранее атаку «Калибрами» по Украине назвали одной из мощнейших за время спецоперации. Серия ударов крылатыми ракетами 11 февраля была одной из самых масштабных с начала СВО. В ходе удара применялись новые версии «Калибров». Эти ракеты летят по более сложной траектории и их сложнее заметить.
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