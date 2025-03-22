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22 марта, 14:40

«Легендарное оружие»: На Западе восхитились российским «винторезом»

В Сети восхитились российской винтовкой ВСС

Винторез. Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Винторез. Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Легендарная советская винтовка ВСС или, как говорят в народе «винторез», не теряет своей актуальности по сей день. Уникальное оружие было разработано отечественными мастерами 80-х годов прошлого века. Бесшумная снайперская винтовка стала своего рода ноу-хау и покорила мир.

Недавно канал Garand Thumb, снимающий ролики про оружие, опубликовал видео, посвящённое «винторезу». Оно сразу же завирусилось в Сети и набрало более шести миллионов просмотров, обратили внимание наши коллеги из «Царьграда». Комментаторы тоже высоко оценили отечественное оружие.

«Винторез — это однозначно легендарное оружие. Военные из сил специального назначения говорили, что из этого оружия можно устранить целую группу врагов, а они даже не поймут, откуда по ним ведётся огонь», — написал один из пользователей.

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Борис Эльфанд
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