«Легендарное оружие»: На Западе восхитились российским «винторезом»

Легендарная советская винтовка ВСС или, как говорят в народе «винторез», не теряет своей актуальности по сей день. Уникальное оружие было разработано отечественными мастерами 80-х годов прошлого века. Бесшумная снайперская винтовка стала своего рода ноу-хау и покорила мир.

Недавно канал Garand Thumb, снимающий ролики про оружие, опубликовал видео, посвящённое «винторезу». Оно сразу же завирусилось в Сети и набрало более шести миллионов просмотров, обратили внимание наши коллеги из «Царьграда». Комментаторы тоже высоко оценили отечественное оружие.

«Винторез — это однозначно легендарное оружие. Военные из сил специального назначения говорили, что из этого оружия можно устранить целую группу врагов, а они даже не поймут, откуда по ним ведётся огонь», — написал один из пользователей.