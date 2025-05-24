Российские силы поразили предприятие ВПК Украины массированным ударом

Российские вооружённые силы минувшей ночью провели массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников, нацеленный на ключевые объекты военной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны России.

Под ударом оказались предприятие военно-промышленного комплекса, специализирующееся на производстве ракетного вооружения и ударных дронов, центр радиотехнической разведки, а также позиция американского зенитного комплекса Patriot. В ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели были успешно поражены.