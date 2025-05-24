Российские силы поразили предприятие ВПК Украины массированным ударом
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Российские вооружённые силы минувшей ночью провели массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников, нацеленный на ключевые объекты военной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны России.
Под ударом оказались предприятие военно-промышленного комплекса, специализирующееся на производстве ракетного вооружения и ударных дронов, центр радиотехнической разведки, а также позиция американского зенитного комплекса Patriot. В ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели были успешно поражены.
Напомним, в ночь на 24 мая украинская столица столкнулась с одной из самых масштабных атак с начала конфликта. Удар был нанесён с использованием дронов-камикадзе «Герань» в сочетании с баллистическими ракетами. Официального подтверждения пока нет. Предварительно, был поражён завод «Антонов».