Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что одной из ключевых целей массированного удара российских вооружённых сил по военным объектам в Киеве стал серийный завод «Антонов», известный производством беспилотников, которые ВСУ используют для атак на территорию России.

Данные NASA, указывающие на масштабный пожар на предприятии, подтверждают серьёзность удара. Министерство обороны РФ не давало комментариев по этому поводу.

По информации источников, взрывы также затронули Оболонский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский и Днепровский районы Киева, о чём сообщили местные власти.