Производящий беспилотники завод стал одной из целей российского удара по Киеву
Военкоры сообщили об ударе ВС РФ по заводу «Антонов» в Киеве
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Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что одной из ключевых целей массированного удара российских вооружённых сил по военным объектам в Киеве стал серийный завод «Антонов», известный производством беспилотников, которые ВСУ используют для атак на территорию России.
Данные NASA, указывающие на масштабный пожар на предприятии, подтверждают серьёзность удара. Министерство обороны РФ не давало комментариев по этому поводу.
По информации источников, взрывы также затронули Оболонский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский и Днепровский районы Киева, о чём сообщили местные власти.
Напомним, в ночь на 24 мая украинская столица столкнулась с одной из самых масштабных атак с начала конфликта. Удар был нанесён с использованием дронов-камикадзе «Герань» в сочетании с баллистическими ракетами. Официального подтверждения пока нет.