Новости СВО. Освобождена Старая Николаевка, ВС РФ продвинулись в Харьковской области, ВСУ гонят от курского приграничья, 28 мая Армия России создала несколько котлов, командование ВСУ испугалось скопления наших сил в Брянской области, почему Трамп не сможет закончить СВО на своих условиях — дайджест Life.ru. 27 мая, 21:07 Российская артиллерия уничтожает позиции ВСУ в районе населённого пункта Ульяновка. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 28 мая

Российские войска освободили Старую Николаевку в Донецкой Народной Республике. Этот населённый пункт находится на Константиновском направлении. Здесь же украинские боевики попали в окружение. Случилось этого после того, как ВС РФ пересекли реку Калиновку и таким образом закрыли выход из котла.

На Покровском направлении Армия России наступает на Новоэкономическое. По данным военного блогера Юрия Подоляки, под контроль взято Мирное.

— Значение контроля над Новоэкономическим для освобождения Покровской агломерации в сегодняшних реалиях переоценить невозможно. Контроль наш над этим населённым пунктом даст возможность окончательно обнулить логистику гарнизона ВСУ как в Покровске, так и в Мирнограде, — пишет он.

Добычей российских дроноводов стали танк ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка и вражеский пикап в районе Константиновки. Видео © Telegram / Минобороны России

Продолжаются бои у Богатыря. Войска наступают на Алексеевку и Орехово. Есть версия, что на этом участке фронта подразделения противника тоже могут попасть в окружение.

Вместе с этим командование ВСУ жалуется на манёвры Российской армии у Черниговской области. Они не позволяют перебросить украинские формирования в Донбасс.

Карта СВО на 28 мая 2025 года. Армия России освободила Старую Николаевку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Харьковская область, 28 мая

Сообщается о переходе нашими подразделениями границы в Харьковской области. На западном берегу реки Оскол взяты Строевка и участок вблизи села Тополи.

В Волчанске российские войска также добились успеха, выйдя к реке Волчья, разделяющей город. Также войска уничтожили пункт управления БПЛА. Предположительно, из него запускались дроны, бьющие по жителям белгородского Шебекино.





Курская область, 28 мая

ВСУ скапливают личный состав и технику для новой попытки наступления на Тёткино. 40 бойцов пехоты и семь танков Т-72 зафиксировали в приграничье на территории Сумской области.

Продолжаются штурмовые действия в районе Зари. Из Бесславки противник попытался зайти на позиции российских войск, но группа была выявлена и уничтожена, так и не добравшись до территории России.

Такие решения киевского командования вынуждают Россию создать «санитарную зону» на своей границе. Соответствующее поручение ранее дал президент Владимир Путин. И заход наших войск в Сумскую область вполне логичен. Украинские власти уже признают потерю ряда населённых пунктов.

— Россия контролирует села Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка в Сумской области, — сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.

Расчёт орудия «Гиацинт-Б» Тульского соединения ВДВ уничтожил замаскированное орудие ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы вдоль границы Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Почему киевский режим обречён на провал

Авторы итальянского издания IL Fatto Quotidiano разобрали ситуацию, возникшую в вооружённом конфликте на Украине, и предрекли Киеву провал. По их мнению, у Запада больше нет оружия, чтобы поддерживать ВСУ, в это же время Владимир Зеленский теряет поддержку среди украинцев, а вот позиции президента Владимира Путина внутри России только крепнут. Ещё и геополитические игры других государств сказываются на конфликте.

— Оптимисты утверждают, что конфликт закончится, когда Трамп потеряет терпение и навяжет Путину свои условия. Это заблуждение. Трамп ничего не может сделать. Если США встанут на сторону Украины, это приведёт к тому, что Китай, Иран и Северная Корея займут сторону России, — говорится в статье.

Но и тут проблема, по мнению итальянских журналистов, Запад оказался разделён. При этом тот же Трамп давит Европу пошлинами, но не трогает Россию. Они же напоминают, что Европа все три года подталкивала Украину продолжать боевые действия, а теперь умоляет о переговорах.

— Есть одна фраза, которую никто не решается произнести: «Украина обречена». Она была обречена с первого дня конфликта, но теперь это стало ясно всем, — отмечают авторы.

Авторы Даниил Черных