Готовится новая попытка прорыва: ВСУ стягивают танки в 5 км от курского Тёткино
ВСУ готовят новую попытку прорыва госграницы РФ в Курской области
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ВСУ готовят новую попытку прорыва в Курской области. По данным SHOT, со вторника фиксируется скопление украинских военных и тяжёлой техники на территории Сумской области, примерно в 5 км от российской границы, напротив посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи.
Телеграм-канал уточняет, что на данный момент ВСУ якобы успели подтянуть около 40 бойцов пехоты и 7 танков Т-72. Также продолжаются постоянные обстрелы приграничных районов: ВСУ бьют по позициям наших военных, а также по Тёткино и Попово-Лежачам.
Напомним, ранее прокуратура выяснила, что в результате вторжения ВСУ погибли 313 жителей Курской области, всего пострадали 794 человека, в том числе 26 детей. Судьба ещё почти 800 человек остаётся неизвестной.