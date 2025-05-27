Готовится новая попытка прорыва: ВСУ стягивают танки в 5 км от курского Тёткино

ВСУ готовят новую попытку прорыва в Курской области. По данным SHOT, со вторника фиксируется скопление украинских военных и тяжёлой техники на территории Сумской области, примерно в 5 км от российской границы, напротив посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи.

Телеграм-канал уточняет, что на данный момент ВСУ якобы успели подтянуть около 40 бойцов пехоты и 7 танков Т-72. Также продолжаются постоянные обстрелы приграничных районов: ВСУ бьют по позициям наших военных, а также по Тёткино и Попово-Лежачам.