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Регион
27 мая, 09:31

Прокуратура: 313 мирных жителей стали жертвами вторжения ВСУ в Курскую область

Разрушенный дом в Судже. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Разрушенный дом в Судже. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Более 300 жителей Курской области погибли в результате вторжения ВСУ. Об этом заявил прокурор региона Алексей Цуканов. По его словам, судьба ещё почти 800 человек остаётся неизвестной.

«Судьба 789 лиц в настоящее время неизвестна, среди них четверо детей», — сказал Цуканов на круглом столе «Курская область — форпост России, сохранение исторической памяти и правды».

Прокурор добавил, что в результате вторжения погибли 313 мирных жителей, всего пострадали 794 человека, в том числе 26 несовершеннолетних. При этом, подчеркнул Цуканов, ВСУ ежедневно продолжают наносить удары по Курской области. В результате гибнут мирные жители, уничтожается гражданская инфраструктура — дома, больницы, школы, православные храмы.

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Напомним, 21 мая врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил о полном освобождении региона от сил ВСУ. Сапёры разминировали уже около 37,5 тысячи га площади в приграничных районах, осмотрено не менее 767 км дорог и 31 населенный пункт.

Никита Никонов
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