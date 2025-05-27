Прокуратура: 313 мирных жителей стали жертвами вторжения ВСУ в Курскую область

Более 300 жителей Курской области погибли в результате вторжения ВСУ. Об этом заявил прокурор региона Алексей Цуканов. По его словам, судьба ещё почти 800 человек остаётся неизвестной.

«Судьба 789 лиц в настоящее время неизвестна, среди них четверо детей», — сказал Цуканов на круглом столе «Курская область — форпост России, сохранение исторической памяти и правды».

Прокурор добавил, что в результате вторжения погибли 313 мирных жителей, всего пострадали 794 человека, в том числе 26 несовершеннолетних. При этом, подчеркнул Цуканов, ВСУ ежедневно продолжают наносить удары по Курской области. В результате гибнут мирные жители, уничтожается гражданская инфраструктура — дома, больницы, школы, православные храмы.