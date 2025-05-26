Ещё три бойца ВСУ получили до 15 лет колонии за вторжение в Курскую область

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор трем украинским военным, участвовавшим во вторжении в Курскую область. Им назначены от 14 до 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает Генпрокуратура РФ.

Согласно материалам суда, помощник гранатометчика Василий Патлачук, водитель Петр Войт и стрелок Роман Ромакин, входившие в состав 472-го батальона 144-й отдельной пехотной бригады ВСУ, ночью 8 ноября 2024 года незаконно пересекли границу России и проникли на территорию Курской области. Они заняли подготовленные наблюдательно-огневые позиции, создав там систему разведки, огня и связи.

В течение двух суток украинские бойцы удерживали населённый пункт Ольговка под вооружённым контролем, следили за обстановкой и передавали информацию о российских военнослужащих. Они запугивали местных жителей, запрещая передвигаться и мешая эвакуации.