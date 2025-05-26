Ещё три бойца ВСУ получили до 15 лет колонии за вторжение в Курскую область
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор трем украинским военным, участвовавшим во вторжении в Курскую область. Им назначены от 14 до 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает Генпрокуратура РФ.
Согласно материалам суда, помощник гранатометчика Василий Патлачук, водитель Петр Войт и стрелок Роман Ромакин, входившие в состав 472-го батальона 144-й отдельной пехотной бригады ВСУ, ночью 8 ноября 2024 года незаконно пересекли границу России и проникли на территорию Курской области. Они заняли подготовленные наблюдательно-огневые позиции, создав там систему разведки, огня и связи.
В течение двух суток украинские бойцы удерживали населённый пункт Ольговка под вооружённым контролем, следили за обстановкой и передавали информацию о российских военнослужащих. Они запугивали местных жителей, запрещая передвигаться и мешая эвакуации.
11 ноября 2024 года российские силы нанесли удар по позициям украинских военных и пресекли их деятельность. С момента задержания до приговора все трое находились под стражей. Их признали виновными в совершении теракта с тяжёлыми последствиями.
Ранее Life.ru сообщал, как другой боец ВСУ угодил в плен под Курском и предстал перед судом за удержание гражданских в заложниках. А полковник ВСУ Алексей Захарчук был осуждён на пожизненное лишение свободы за отдачу приказа об авиаударе по российским военным в Белгородской области.