Обдиравшему трупы американцу из курского гарнизона ВСУ прилетел удар возмездия из России

Военный апелляционный суд подтвердил законность и оставил в силе заочный приговор, вынесенный гражданину Соединённых Штатов Роберту Мануэлю Мартинесу Вертману. 29-летнему американцу назначено длительное тюремное заключение – 23 года лишения свободы — за участие во вторжении ВСУ в Курскую область.

Ранее Life.ru рассказывал, что Роберт Мануэль Мартинес Вертман сумел неплохо подзаработать, будучи наёмником. После каждой атаки он занимался мародёрством и выставлял на продажу «сувениры» из Курской области. Наёмник выставил на продажу даже окровавленные письма детей из церковной воскресной школы, а также униформы и личные вещей убитых солдат. Он объявлен в международный розыск.