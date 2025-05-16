Обдиравшему трупы американцу из курского гарнизона ВСУ прилетел удар возмездия из России
Апелляционный суд утвердил приговор мародёру-наёмнику Вертману из США
Роберт Вертман. Обложка © Telegram / Генпрокуратура России
Военный апелляционный суд подтвердил законность и оставил в силе заочный приговор, вынесенный гражданину Соединённых Штатов Роберту Мануэлю Мартинесу Вертману. 29-летнему американцу назначено длительное тюремное заключение – 23 года лишения свободы — за участие во вторжении ВСУ в Курскую область.
«Приговор оставлен без изменения», — сказано в картотеке суда.
Вертман был осуждён за участие в нападении украинских войск на территорию Курской области.
Ранее Life.ru рассказывал, что Роберт Мануэль Мартинес Вертман сумел неплохо подзаработать, будучи наёмником. После каждой атаки он занимался мародёрством и выставлял на продажу «сувениры» из Курской области. Наёмник выставил на продажу даже окровавленные письма детей из церковной воскресной школы, а также униформы и личные вещей убитых солдат. Он объявлен в международный розыск.