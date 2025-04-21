ВСУшник угодил в плен под Курском и предстал перед судом за удержание гражданских в заложниках
СК: Задержанного в Курской области бойца ВСУ приговорили к 15 годам за теракты
Украинский солдат. Обложка © Telegram / Следком
В России суд отправил на 15 лет в тюрьму 52-летнего украинского военнослужащего Сергея Еремеева, который совершал теракты в Кореневском районе Курской области в отношении мирного населения. Свою вину участник вторжения ВСУ полностью признал. О приговоре сообщает СК РФ.
Украинский солдат. Видео © Telegram / Следком
«Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении штаб-сержанта 22 отдельной механизированной бригады вооружённых формирований Украины Сергея Еремеева, обвиняемого в совершении террористического акта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.
Еремеев вместе со своим отрядом ВСУ вторгся в Курскую область 6 сентября 2024 года. Бойцы заняли позиции в селе Ветрено Кореневского района. Еремеев с сослуживцами оборудовали в прилегающих лесах наблюдательно-огневые позиции, откуда начали обстреливать военных ВС РФ и мирное население. Также обвиняемый заминировал дороги, чтобы не дать жителям ближайших посёлков эвакуироваться. Еремеева взяли в плен российские военные 9 сентября прошлого года.
Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд заочно вынес приговор полковнику ВСУ Алексею Захарчуку. Он был осуждён на пожизненное лишение свободы за отдачу приказа об авиаударе по российским военным в Белгородской области.