ВСУшник угодил в плен под Курском и предстал перед судом за удержание гражданских в заложниках

В России суд отправил на 15 лет в тюрьму 52-летнего украинского военнослужащего Сергея Еремеева, который совершал теракты в Кореневском районе Курской области в отношении мирного населения. Свою вину участник вторжения ВСУ полностью признал. О приговоре сообщает СК РФ.

Украинский солдат. Видео © Telegram / Следком

«Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении штаб-сержанта 22 отдельной механизированной бригады вооружённых формирований Украины Сергея Еремеева, обвиняемого в совершении террористического акта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

Еремеев вместе со своим отрядом ВСУ вторгся в Курскую область 6 сентября 2024 года. Бойцы заняли позиции в селе Ветрено Кореневского района. Еремеев с сослуживцами оборудовали в прилегающих лесах наблюдательно-огневые позиции, откуда начали обстреливать военных ВС РФ и мирное население. Также обвиняемый заминировал дороги, чтобы не дать жителям ближайших посёлков эвакуироваться. Еремеева взяли в плен российские военные 9 сентября прошлого года.