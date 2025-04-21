Младший сержант обратил «ударный кулак» ВСУ в бегство

Оперативные действия и собранность разведчика из Перми Александра Зубарева заставили ВСУ откатиться назад с позиций у посёлка Пушкино в ДНР. О его подвиге рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

Младший сержант Зубарев сумел вовремя обнаружить движение противника, собирающего силы для прорыва. Российский боец передал данные об этом командованию. Спустя непродолжительное время артиллерия нанесла по скоплению фатальный удар, после которого выжившим боевикам оставалось лишь отступить. На месте были уничтожены четыре солдата противника.

Зубарев подписал контракт с Минобороны в ноябре прошлого года, присоединившись с разведывательной роте. За высокий профессионализм и личные качества пермяк был в особом порядке награждён медалью «За отвагу».