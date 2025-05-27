Крымские десантники устроили настоящую бойню для Вооруженных сил Украины (ВСУ) под посёлком Тёткино (Глушковский район) в Курской области, уничтожая личный состав и технику, пытавшуюся прорваться через российскую границу. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Авторы проекта сообщили, что в ожесточенных боях участвуют военнослужащие 56-го полка ВДВ, базирующегося в Феодосии, Крым. Бойцы успешно отражают атаки с использованием беспилотников.