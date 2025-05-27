Крымский десант устроил бойню для ВСУ при попытке прорыва в Курскую область
«РВ»: Десант из Крыма устроил бойню для ВСУ под Тёткино в Курской области
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Крымские десантники устроили настоящую бойню для Вооруженных сил Украины (ВСУ) под посёлком Тёткино (Глушковский район) в Курской области, уничтожая личный состав и технику, пытавшуюся прорваться через российскую границу. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Авторы проекта сообщили, что в ожесточенных боях участвуют военнослужащие 56-го полка ВДВ, базирующегося в Феодосии, Крым. Бойцы успешно отражают атаки с использованием беспилотников.
«Бойня у Тёткино (...) Гвардейцы-десантники (...) продолжают массово уничтожать ВСУ и в Сумской области, и отгоняя врага от границы вглубь своей территории», — сообщили военблогеры.
Ранее Life.ru писал, что российские войска освободили сёла Беловоды и Владимировка, расположенные в Сумской области. Действия военных были быстрыми и решительными. Кроме того, подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Романовка, расположенный в Донецкой Народной Республике.