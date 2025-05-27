Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 10:08

Крымский десант устроил бойню для ВСУ при попытке прорыва в Курскую область

«РВ»: Десант из Крыма устроил бойню для ВСУ под Тёткино в Курской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Крымские десантники устроили настоящую бойню для Вооруженных сил Украины (ВСУ) под посёлком Тёткино (Глушковский район) в Курской области, уничтожая личный состав и технику, пытавшуюся прорваться через российскую границу. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Авторы проекта сообщили, что в ожесточенных боях участвуют военнослужащие 56-го полка ВДВ, базирующегося в Феодосии, Крым. Бойцы успешно отражают атаки с использованием беспилотников.

«Бойня у Тёткино (...) Гвардейцы-десантники (...) продолжают массово уничтожать ВСУ и в Сумской области, и отгоняя врага от границы вглубь своей территории», — сообщили военблогеры.

ВСУшная ДРГ пала в болоте, с треском провалив прорыв в Белгородскую область
ВСУшная ДРГ пала в болоте, с треском провалив прорыв в Белгородскую область

Ранее Life.ru писал, что российские войска освободили сёла Беловоды и Владимировка, расположенные в Сумской области. Действия военных были быстрыми и решительными. Кроме того, подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Романовка, расположенный в Донецкой Народной Республике.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
  • Курская область
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar