Группа украинских диверсантов пыталась зайти на территорию России в Белгородской области. Боевики вооружились оружием НАТО, думая, что смогут справиться с ВС РФ. Однако даже западная техника не помогла ВСУ.

По информации телеграм-канала Mash, инцидент произошёл вчера днём в районе КПП у села Козинка. Сначала украинские силы нанесли авиаудар по пункту пропуска, после чего предприняли попытку проникновения на территорию России, направив группу из 12 диверсантов. После изучения записи с камеры GOpro, потерянной украинской стороной, было установлено, что один из диверсантов был вооружён американским пулеметом М249 para.

Момент отступления ВСУ. Видео © Telegram / Mash