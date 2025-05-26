ВСУшная ДРГ пала в болоте, с треском провалив прорыв в Белгородскую область
Mash: ВСУ пытались прорваться на территорию Белгородской области
ВС РФ. Обложка © Life.ru
Группа украинских диверсантов пыталась зайти на территорию России в Белгородской области. Боевики вооружились оружием НАТО, думая, что смогут справиться с ВС РФ. Однако даже западная техника не помогла ВСУ.
По информации телеграм-канала Mash, инцидент произошёл вчера днём в районе КПП у села Козинка. Сначала украинские силы нанесли авиаудар по пункту пропуска, после чего предприняли попытку проникновения на территорию России, направив группу из 12 диверсантов. После изучения записи с камеры GOpro, потерянной украинской стороной, было установлено, что один из диверсантов был вооружён американским пулеметом М249 para.
Момент отступления ВСУ. Видео © Telegram / Mash
При продвижении по заболоченной местности диверсионная группа попала под обстрел беспилотников. В результате четверо боевиков были уничтожены, а остальные с ранениями отступили обратно в Сумскую область. Попытка прорыва государственной границы была пресечена.
Ранее сообщалось, что украинские бойцы дважды за ночь пытались проникнуть на территорию Курской области, однако ВС РФ быстро пресекли эти действия. Часть ВСУ ликвидировали, оставшиеся приняли решение отступить в Сумскую область. Также ВСУ атаковали посёлки Тёткино и Новый Путь. Однако наша Армия уничтожила всю технику противника и часть боевиков.