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26 мая, 10:44

ВСУшная ДРГ пала в болоте, с треском провалив прорыв в Белгородскую область

Mash: ВСУ пытались прорваться на территорию Белгородской области

ВС РФ. Обложка © Life.ru

ВС РФ. Обложка © Life.ru

Группа украинских диверсантов пыталась зайти на территорию России в Белгородской области. Боевики вооружились оружием НАТО, думая, что смогут справиться с ВС РФ. Однако даже западная техника не помогла ВСУ.

По информации телеграм-канала Mash, инцидент произошёл вчера днём в районе КПП у села Козинка. Сначала украинские силы нанесли авиаудар по пункту пропуска, после чего предприняли попытку проникновения на территорию России, направив группу из 12 диверсантов. После изучения записи с камеры GOpro, потерянной украинской стороной, было установлено, что один из диверсантов был вооружён американским пулеметом М249 para.

Момент отступления ВСУ. Видео © Telegram / Mash

При продвижении по заболоченной местности диверсионная группа попала под обстрел беспилотников. В результате четверо боевиков были уничтожены, а остальные с ранениями отступили обратно в Сумскую область. Попытка прорыва государственной границы была пресечена.

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Ранее сообщалось, что украинские бойцы дважды за ночь пытались проникнуть на территорию Курской области, однако ВС РФ быстро пресекли эти действия. Часть ВСУ ликвидировали, оставшиеся приняли решение отступить в Сумскую область. Также ВСУ атаковали посёлки Тёткино и Новый Путь. Однако наша Армия уничтожила всю технику противника и часть боевиков.

Алиса Хуссаин
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