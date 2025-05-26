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Регион
26 мая, 10:03

Армия России точным ракетным ударом поразила военный аэродром ВСУ в Западной Украине

Ракетный удар нанесён по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В ночь на 26 мая 2025 года Вооружённые силы России осуществили сокрушительный удар по военной инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно данным ведомства, для атаки применялись высокоточные ракеты большой дальности, запущенные с воздуха, а также ударные беспилотники. Все намеченные цели были успешно поражены, подчеркивается в официальном заявлении.

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Ранее российские вооружённые силы провели серию ударов по военной инфраструктуре Украины, поразив цели в 152 районах. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники группировок войск России атаковали аэродромную инфраструктуру, склады с боеприпасами, хранилища боевых дронов, а также места временного базирования украинских подразделений и иностранных наёмников.

Оксана Попова
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