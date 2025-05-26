Армия России точным ракетным ударом поразила военный аэродром ВСУ в Западной Украине

В ночь на 26 мая 2025 года Вооружённые силы России осуществили сокрушительный удар по военной инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно данным ведомства, для атаки применялись высокоточные ракеты большой дальности, запущенные с воздуха, а также ударные беспилотники. Все намеченные цели были успешно поражены, подчеркивается в официальном заявлении.