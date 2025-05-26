Российские силы нанесли удары по военным объектам ВСУ в 152 районах

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники группировок войск России атаковали аэродромную инфраструктуру, склады с боеприпасами, хранилища боевых дронов, а также места временного базирования украинских подразделений и иностранных наёмников.

Ранее Life.ru сообщал, что благоприятные оперативные условия для дальнейшего продвижения в направлении Часового Яра были созданы после взятия российскими военными населённого пункта Александрополь в ДНР. Наступление на Дзержинском направлении демонстрирует активное продвижение ВС РФ сразу на нескольких участках фронта — как на Донецком, так и на Южно-Донецком.