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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 мая, 09:14

Российские силы нанесли удары по военным объектам ВСУ в 152 районах

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские вооружённые силы провели серию ударов по военной инфраструктуре Украины, поразив цели в 152 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники группировок войск России атаковали аэродромную инфраструктуру, склады с боеприпасами, хранилища боевых дронов, а также места временного базирования украинских подразделений и иностранных наёмников.

Армия России освободила два населённых пункта в Сумской области
Армия России освободила два населённых пункта в Сумской области

Ранее Life.ru сообщал, что благоприятные оперативные условия для дальнейшего продвижения в направлении Часового Яра были созданы после взятия российскими военными населённого пункта Александрополь в ДНР. Наступление на Дзержинском направлении демонстрирует активное продвижение ВС РФ сразу на нескольких участках фронта — как на Донецком, так и на Южно-Донецком.

Оксана Попова
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