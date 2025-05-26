Песков: ВС РФ бьют по военным целям в ответ на атаки ВСУ мирной инфраструктуры
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ВС России наносят удары по военным объектам на Украине в качестве ответа на удары ВСУ по мирной инфраструктуре РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Он добавил, что действия РФ представляют собой ответный удар по военным объектам и целям.
Напомним, ВСУ массово атакуют российские регионы с помощью беспилотников все последние дни. Только за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили почти 100 украинских БПЛА.