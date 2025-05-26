Песков: ВС РФ бьют по военным целям в ответ на атаки ВСУ мирной инфраструктуры

ВС России наносят удары по военным объектам на Украине в качестве ответа на удары ВСУ по мирной инфраструктуре РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Он добавил, что действия РФ представляют собой ответный удар по военным объектам и целям.