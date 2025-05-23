Буферная зона на Украине: где пройдёт, от каких областей России отодвинут ВСУ Президент России Владимир Путин несколько раз предупреждал Украину о намерении создать буферную зону на границе, но время пришло только сейчас. Что об этом известно? 23 мая, 13:42 Россия отодвинет от своей территории ВСУ буферной зоной. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tunasalmon

Для чего нужна буферная зона

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска создают вдоль российских приграничных регионов буферную зону. В первую очередь зона безопасности должна защитить Курскую, Брянскую и Белгородскую области.

— Было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы! Наши вооружённые силы эту задачу решают, — рассказал Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Российский лидер уже не в первый раз говорит о создании участка на границе, который бы позволил своевременно реагировать на угрозы противника. В марте 2024 года Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном присоединении Харьковской области, дал понять, что «санитарная зона» будет создаваться.

— Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определённую «санитарную зону» на сегодняшних территориях, подчинённых киевскому режиму, — отметил Путин.

Годом ранее президент России также озвучил идею о «санитарной зоне». Тогда его слова прозвучали в тот момент, когда Киев массово запускал БПЛА по российским регионам, что происходит и сейчас. По данным Минобороны, с 20-го по 23 мая системами ПВО сбили 1177 дронов.

В каких регионах будет создана буферная зона

На данный момент с Украиной граничат Брянская, Курская, Белгородская, Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР. Если говорить о первых трёх, то их соседями являются Черниговская, Сумская и Харьковская области. Последняя также имеет границу с республиками Донбасса.

30-километровая буферная зона на границе России и Украины. Фото © Life.ru

Сегодня российские войска уже ведут бои и в Сумской, и Харьковской областях. На Сумщине ВС РФ перешли границу в районе Суджи, а также в районе белгородских Демидовки и Поповки, куда украинские подразделения пытались войти. На Харьковщине Россия почти полностью контролирует восточный берег реки Оскол, а также обрезает пути снабжения в Купянск, превращённый Киевом в очередную крепость.

— Я совершенно не исключаю того, что под «санитарную зону» в последующем попадут Полтавская и Днепропетровская области. Противник упорот, занимается терроризмом — и потому наша обязанность по возможности исключить любые угрозы святым границам Руси, — пишет автор канала «Старше Эдды».

Какая будет глубина буферной зоны

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил в начале мая, что Киев готов отвести свои войска на 15 километров от текущей линии соприкосновения. Но в ответ режим Зеленского просит от России аналогичного шага. Учитывая опыт прошлых лет, надеяться, что Украина отодвинет свои войска, не приходится, поэтому российским войскам придётся самостоятельно убирать врага от границы.

Боевая работа артиллерийского расчёта 130-мм гаубицы М-46 в зоне СВО. Фото © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

— Вопреки достигнутым 29 октября на заседании контактной группы договорённостям, Киев срывает начало процесса возобновления разведения сил и средств в Петровском, — заявил в 2019 году тогдашний полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

Минимальное расстояние буферной зоны — 30 километров, считает «Военная хроника». Но и этого расстояния мало, чтобы западные ракеты не долетали.

— 30 км — это минимальное расстояние, на котором сохраняется возможность переброски ДРГ, массированных атак FPV-дронами и ведения артиллерийского огня, — говорится в публикации.

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко отмечает, что слова «расстояние буферной зоны» — вопрос обсуждаемый. И он может не ограничиваться 30 километрами.

— Если бы мне было приказано создать буферную зону, которая исключает атаку любым вооружением по территории моей страны, я бы создавал такую километров на 800, — подчеркнул Тимошенко.

Авторы Даниил Черных