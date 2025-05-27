Новости СВО. Освобождены Беловоды и Владимировка, ВСУ могут отступить из Донбасса, «Герани» навели страх на Лондон, 27 мая Киевские подразделения могут выйти из части Донбасса, режим Зеленского бросает резервы в Сумскую область, на Западе раскрыли секрет управления российскими БПЛА — дайджест Life.ru. 26 мая, 21:07 Российские военные уничтожают позиции ВСУ в районе Северска. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 27 мая

Территория от Константиновки до Красноармейска (Покровска) постепенно зачищается от украинских войск. Предварительно, взяты Попов Яр и Заря. Из последнего приходят кадры, на которых видно, как местные жители встречают наши войска.

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что уже в ближайшее время может начаться штурм Русина Яра, к которому подразделения ВС РФ уже подошли. Кроме того, войска подошли к Яблоновке. Проблемой здесь может стать выход окружённых вэсэушников из района Игнатовки и Старой Николаевки.

С восточной стороны Красноармейска также фиксируют продвижение наших войск. Армия России почти завершила бои в Мирном, тем самым открывая путь к Новоэкономическому.

— Если фронт под Покровском и Константиновкой начнёт трескаться, удержание Краматорска и Славянска будет сопряжено с огромным риском и большими потерями. В таких условиях, как сейчас, приоритетом для ВСУ может стать сохранение боеспособных остатков войск и строительство новой линии обороны там, где ещё есть тыл, логистика и управляемость, — предполагает «Военная хроника».





Сумская область, 27 мая

В Сумской области российские войска освободили Беловоды и Владимировку. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что плацдарм группировки войск «Север» продолжает расширяться, а создание буферной зоны идёт быстрыми темпами. Штурмовики продвигаются к Яблоновке, куда Киев уже перебросил подкрепление.

— После потери Беловод в направлении Яблоновки прибыли подкрепления из 71-й ЕБр. При этом две сводные группы 110-й ОМБр и 1-й ДШБ 79-й ОДШБр ранее были выведены из Беловод в Яблоновку, — пишет «Архангел спецназа».

Карта СВО на 27 мая 2025 года. Армия России освободила Беловоды и Владимировку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Харьковская область, 27 мая

ВС РФ ведут наступление на западном берегу реки Оскол. Продвижение зафиксировано к Малой Шапковке. Российские штурмовики уже на окраинах населённого пункта. Вместе с этим обрабатываются позиции боевиков в Купянске.

Западная пресса продолжает тревожиться за Харьков. Очередная статья об этом городе вышла в Military Watch Magazine. Американские журналисты отмечают, что у России высвобождаются силы благодаря корейским союзникам, вставшим в Курской области, куда и сейчас пытаются попасть украинские формирования.

— Ожидается, что масштабы потерь, понесённых украинской армией и поддерживающими её военизированными формированиями в Курске, в том числе среди многих наиболее элитных подразделений, также будут способствовать продвижению российских войск на запад, где украинская армия теперь значительно ослаблена, — говорится в статье.

Какое российское оружие вызвало страх на Западе

Авторы британского издания The Economist с удивлением для себя обнаружили, что Россия выпускает по Украине сотни БПЛА. Из-за этого перегружается система ПВО и возможно, что Киев столкнётся с жёсткой экономией снарядов — цели придётся выбирать.

И это ещё не апогей. Украинская разведка считает, что скоро Россия сможет запускать по 500 беспилотников в сутки. Наши сбитые «Герани» исследуются украинцами, в том числе и для того, чтобы снять рабочие детали и собрать из них нечто подобное.

Операторы ударных дронов уничтожают технику противника. Видео © Telegram / Минобороны России

— Новейшие модели не реагируют на украинские средства радиоэлектронной борьбы. Дело в том, что они больше не наводятся по GPS, чей сигнал можно заглушить, а управляются искусственным интеллектом и даже подключаются к украинским сетям и мобильному интернету, — утверждают украинские инженеры.

Правда или нет, но The Economist пишет, что наши БПЛА теперь ещё и управляются ботами в мессенджере Telegram. Кроме того, ставка Киева на мобильные группы уничтожения больше не играет. «Герани» научились обходить их. Теперь у Киева в запасе только системы ПВО, F-16 и беспилотники-перехватчики.

Авторы Даниил Черных