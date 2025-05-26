Жители посёлка в ДНР встретили военных ВС РФ с распростёртыми объятиями

Жители населённого пункта Заря в ДНР (пока находится под контролем ВСУ) вышли встречать российских военнослужащих с распростёртыми объятиями. Об этом сообщает украинский аналитический портал DeepState, в распоряжении которого оказалась запись с дрона.

«Пока населённый пункт, и та зона (где встретились бойцы ВС РФ с гражданскими. — Прим. Life.ru) в частности, находятся в серой зоне. Обстановка складывается не лучшим образом и с подобным давлением большая угроза [перехода села под контроль ВС РФ]», — говорится в публикации.