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Регион
25 мая, 18:07

ВС РФ добились тактических успехов в Часовом Яре

Пушилин: ВС РФ улучшили позиции в Часовом Яре в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Подразделения Вооружённых сил России улучшили свои позиции в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале. Также российские военные продвигаются на Константиновском направлении.

«Мы видим, что продвигается на Константиновском направлении наша армия. Также видим улучшение позиции в Часовом Яре», — заявил Пушилин.

Пушилин заявил о продвижении российских войск на нескольких направлениях в ДНР
Пушилин заявил о продвижении российских войск на нескольких направлениях в ДНР

Ранее Life.ru сообщал, что благоприятные оперативные условия для дальнейшего продвижения в направлении Часового Яра были созданы после взятия российскими военными населённого пункта Александрополь в ДНР. Наступление на Дзержинском направлении демонстрирует активное продвижение ВС РФ сразу на нескольких участках фронта — как на Донецком, так и на Южно-Донецком.

Полина Никифорова
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