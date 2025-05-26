Новости СВО. Освобождена Романовка, завершается зачистка Беловод, в Европе готовятся к летнему наступлению Армии России, 26 мая Пока в Европе гадают, где будет летнее наступление российских войск, Армия России продвинулась под Константиновкой и окружает Юнаковку — дайджест Life.ru. 25 мая, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 26 мая

В Донецкой Народной Республике российские войска овладели Романовкой. Она находится в 15 километрах от Константиновки. Чуть южнее этого населённого пункта в окружение попали украинские боевики. В это же время продолжается штурм соседней Зари.

— На линии Романовка – Александрополь находится горловина котла, в который угодила значительная группировка противника в районе населённых пунктов Старая Николаевка и Заря. Ликвидация этой группировки позволит «Югу» выравнять фронт для дальнейшего наступления на Константиновку с юга, — сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 26 мая 2025 года. Армия России наступает у Старой Николаевки. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Чуть севернее продолжается наступление на Попов Яр, а также идут бои у Новоеленовки, Яблоновки и Малиновки. В этих местах у противника имеется серьёзная линия укреплений.

Сумская область, 26 мая

Сообщается, что ВС РФ освободили Беловоды. Село находится в трёх километрах от государственной границы. Продвижение здесь в сторону Варачино – Яблоновка позволит окружить Юнаковку и перерезать дорогу с Сум. В Юнаковке Армия России уже на окраинах со стороны Локни — наступление шло с Курской области.

Подразделения группировки войск «Восток» точными ударами уничтожили бронемашину MaxxPro и пикап с личным составом ВСУ на Южнодонецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Где ВС РФ будут наступать летом

Всё чаще слышны разговоры о грядущем наступлении Российской армии. Немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке утверждает, что Россия начнёт активное продвижение в июне. Он считает, что Москва хочет присоединить новые регионы.

— Россия попытается продвинуться в Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, чтобы в дополнение к четырём областям, присоединённым на бумаге, создать новые трудности для переговоров, — предполагает бывший сотрудник Министерства обороны ФРГ Нико Ланге.

Он также заявил, что российское руководство исправило ошибки, которые были допущены ранее, — подкопили силы, взяли небольшую передышку и войска вот-вот двинутся вперед.

— Вооружённые силы Путина извлекли уроки и опыт из боевого применения беспилотников, произвели массу новых дронов и теперь планируют их использовать, — отметил Ланге.

И пока в Европе только ждут наступления, российские войска планомерно отодвигают ВСУ от государственной границы.

— В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперёд, оттесняя противника от государственной границы для создания санитарной зоны и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов, — рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин.

Дроноводы продолжают активно отрабатывать по целям в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Киев оказался без плана ведения боевых действий

Британское издание Financial Times выпустило статью, в которой объясняется, что будет с Украиной. По мнению авторов, ничего не предвещает того, что вооружённый конфликт закончится. Усиливаются проблемы Киева и из-за Вашингтона, занявшего пассивную позицию в вопросе поддержки режима Зеленского.

— Путин убеждён, что сможет сломить Украину. Он считает, что наша полная капитуляция — лишь вопрос времени. США могут прервать свою помощь в любой день. А Европу он считает слабой и нерешительной, — считает депутат Верховной рады командир подразделения беспилотников 109-й бригады ВСУ Егор Фирсов.

Ко всему прочему у украинских солдат падает моральный дух. Украинские военные, попавшие в плен, прямо говорят, что они будут готовы идти маршем на Киев.

— У многих солдат есть настроения после войны, даже если будет перемирие, идти на Киев, — заявил разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ Евгений Бодейко, взятый в плен в Херсонской области.

В Financial Times выдвинули версию, что у Киева даже нет плана ведения боевых действий, а все жертвы ни за что. Тот же Фирсов призывает продолжать боевые действия до того момента, пока «не сломаем веру русских в то, что нас можно победить». Но и тут проблема. У Киева нехватка людей, потому и ломать будет некому.

Авторы Даниил Черных