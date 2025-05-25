Новости СВО. Освобождены Ступочки, Отрадное и Локня, ВС РФ готовятся к наступлению на Харьков, 25 мая Армия России значительно продвинулась в ДНР, в Сумской области войска вышли к Юнаковке, уже больше 500 россиян возвращены с Украины — дайджест Life.ru. 24 мая, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Сумской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 25 мая

В Донецкой Народной Республике российские войска освободили село Ступочки, находящееся вблизи Часова Яра. От него до окраин Константиновки менее пяти километров. Кроме того, на Южнодонецком направлении взято Отрадное. Успех есть и на (Красноармейском) Покровском направлении. Сообщается о переходе под контроль России Богдановки и Троицкого. На этом участке фронта ВС РФ подходят к Днепропетровской области. До неё осталось только вернуть Орехово.





Под Красноармейском (Покровском) российские штурмовики зашли в Зверево. Здесь противник в своей традиционной манере использует дома в качестве огневых точек. Также бои идут в районе Первого Мая.

Близка Россия и к освобождению Редкодуба на севере ДНР. За противником только западная часть населённого пункта. Продвижение идёт к Карповке, в которой ВСУ создали укрепрайон. Судя по наступлению наших войск, на этом участке в скором времени нас ожидают бои на рубеже Славянск – Изюм.

Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие созвонились с родными. С вернувшимися бойцами пообщался заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Видео © Telegram / Минобороны России

Сумская область, 25 мая

В Сумской области Армия России, двигаясь со стороны Курской области, освободила Локню и приблизилась к Юнаковке. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что она была важным логистическим центром ВСУ. Отсюда же идёт дорога на Сумы.

— Очевидно, Юнаковка должна войти в состав буферной зоны между Россией и Украиной, чтобы у противника не было соблазна устроить ещё одно вторжение, — пишет военкор.

Продолжается уничтожение и тыловой инфраструктуры. Вблизи села Могрицы наши войска попытались обрушить мост через реку Псёл. До конца этого сделать не получилось. Вероятно, следующего удара ждать не долго придётся. Как только он перестанет функционировать, в Юнаковку закроется ещё одна дорога.

Боевые действия в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковская область, 25 мая

Российские войска, по данным британского телеканала Sky News, готовятся к крупномасштабному наступлению в Харьковской области. По словам журналистов, на границе Россия сосредоточила свыше 50 тысяч военнослужащих, в том числе из элитных подразделений. При этом у ВС РФ есть всего четыре месяца для активной фазы боевых действий. Считается, что в это время будут благоприятные погодные условия.

Обмен пленными между Россией и Украиной

Обмен пленными в формате «1000 на 1000» между Россией и Украиной продолжается. Проходит он в несколько этапов. Москва смогла уже получить 577 военнопленных и 120 гражданских, удерживаемых Киевом.

Важность этой процедуры в том, что она является одним из условий киевского режима для продолжения переговоров.

— Наша позиция чёткая: первым шагом должна стать договорённость об обмене пленными в формате «1000 на 1000», — сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена. Фото © ТАСС / AP

Таким образом, Россия не только возвращает своих граждан на Родину, но и ставит Киев в неудобное положение. Когда обмен будет завершён, режиму Зеленского придётся придумывать новые ультиматумы, что в очередной раз покажет его неадекватность, либо же садиться за стол и пытаться выторговать себе приемлемые условия в мирном соглашении.

В Европе похоронили Украину

Бывший замначальника штаба объединённых сил НАТО в Европе Мишель Яковлев в эфире французского канала LCI заявил о том, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории.

— Если говорить откровенно, Украина уже фактически утратила жизнеспособность как государство, — отметил генерал Яковлев.

Схожее мнение выразил экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По его словам, стране не стоит рассчитывать на границы 1991 и даже 2022 года. Но это до сих пор не понимает главарь киевского режима Владимир Зеленский. Ещё будучи в Анкаре, он заявил, что не признает за Россией территориальные приобретения. Хотя можно смело говорить, что этот вопрос является одним из основных на переговорах и без его решения никакого соглашения не будет.

Авторы Даниил Черных