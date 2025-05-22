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22 мая, 19:17

Залужный отверг возможность Украины вернуться к границам 1991 или 2022 года

Украинский посол в Лондоне Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Украинский посол в Лондоне Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, а ныне посол Киева в Великобритании Валерий Залужный предостерёг от ожиданий некоего волшебного решения, которое позволит Незалежной восстановить контроль над территориями в границах 1991 или 2022 годов.

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые ещё надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который в Украину принесёт мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», — сказал Залужный на форуме в Киеве.

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Ранее в МИД РФ сообщили, что возвращение Украины к границам 1991 года, которое подразумевает восстановление контроля над Крымом, а также территориями ДНР, ЛНР и другими, находящимися в составе РФ, невозможно. Там считают, что подобные стремления со стороны Запада являются «людоедским инстинктом».

Александра Мышляева
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