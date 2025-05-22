Залужный отверг возможность Украины вернуться к границам 1991 или 2022 года

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые ещё надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который в Украину принесёт мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», — сказал Залужный на форуме в Киеве.