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Регион
6 мая, 10:51

Ресурсная сделка Киева и Вашингтона затронет российские территории, заявили в раде

Нардеп Камельчук: Сделка США и Украины действует в границах 1991 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Сделка Украины и США по полезным ископаемым распространяется на территории, которые сейчас находятся под контролем России: Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Об этом заявил депутат Верховной Рады Юрий Камельчук. Однако он уточнил, что инвестиционные проекты по соглашению с Вашингтоном будут создаваться только на территориях, которые контролирует Киев.

«Есть юридическая площадь, юрисдикция, а есть действительно практическая площадь. Она точно будет действовать в международно признанных границах [1991 года]», — заявил Камельчук.

Напомним, Киев и Вашингтон достигли соглашения по редкоземельным металлам 1 мая. Этот документ даст США доступ к полезным ископаемым на Украине. Договор остаётся ратифицировать, после чего он вступит в силу. В Кремле с содержанием договора не знакомы.

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Полина Никифорова
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