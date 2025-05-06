Ресурсная сделка Киева и Вашингтона затронет российские территории, заявили в раде

Сделка Украины и США по полезным ископаемым распространяется на территории, которые сейчас находятся под контролем России: Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Об этом заявил депутат Верховной Рады Юрий Камельчук. Однако он уточнил, что инвестиционные проекты по соглашению с Вашингтоном будут создаваться только на территориях, которые контролирует Киев.