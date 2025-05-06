Ресурсная сделка Киева и Вашингтона затронет российские территории, заявили в раде
Нардеп Камельчук: Сделка США и Украины действует в границах 1991 года
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Сделка Украины и США по полезным ископаемым распространяется на территории, которые сейчас находятся под контролем России: Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Об этом заявил депутат Верховной Рады Юрий Камельчук. Однако он уточнил, что инвестиционные проекты по соглашению с Вашингтоном будут создаваться только на территориях, которые контролирует Киев.
«Есть юридическая площадь, юрисдикция, а есть действительно практическая площадь. Она точно будет действовать в международно признанных границах [1991 года]», — заявил Камельчук.
Напомним, Киев и Вашингтон достигли соглашения по редкоземельным металлам 1 мая. Этот документ даст США доступ к полезным ископаемым на Украине. Договор остаётся ратифицировать, после чего он вступит в силу. В Кремле с содержанием договора не знакомы.