Бессент сообщил, что Трамп хотел использовать сделку с Киевом для давления на РФ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американский президент Дональд Трамп намеревался использовать ресурсную сделку с Украиной как инструмент влияния на российское руководство.

По словам Бессента, партнёрство с Киевом было изначально задумано Трампом для создания дополнительных рычагов давления на Москву в ходе переговоров.

«Экономическое партнёрство было его идеей, и он считал, что оно принесёт несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придёт время обратиться к ним», – сказал Бессент в ходе беседы с американским финансистом Майклом Милкеном на конференции Института Милкена в Калифорнии.

Напомним, Киев и Вашингтон достигли соглашения по редкоземельным металлам 1 мая. Этот документ даст США доступ к полезным ископаемым на Украине. Теперь документ должен быть ратифицирован Верховной радой.