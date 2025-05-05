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5 мая, 20:45

Бессент сообщил, что Трамп хотел использовать сделку с Киевом для давления на РФ

Дональд Трамп. Обложка © X / WhiteHouse45

Дональд Трамп. Обложка © X / WhiteHouse45

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американский президент Дональд Трамп намеревался использовать ресурсную сделку с Украиной как инструмент влияния на российское руководство.

По словам Бессента, партнёрство с Киевом было изначально задумано Трампом для создания дополнительных рычагов давления на Москву в ходе переговоров.

«Экономическое партнёрство было его идеей, и он считал, что оно принесёт несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придёт время обратиться к ним», – сказал Бессент в ходе беседы с американским финансистом Майклом Милкеном на конференции Института Милкена в Калифорнии.

Напомним, Киев и Вашингтон достигли соглашения по редкоземельным металлам 1 мая. Этот документ даст США доступ к полезным ископаемым на Украине. Теперь документ должен быть ратифицирован Верховной радой.

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Ранее Бессент заявил, что Трамп раздал Зеленскому флеш-рояль, подписав с Киевом сделку по ресурсам. Теперь киевское руководство сможет использовать это в потенциальных переговорах с Москвой.

Юния Ларсон
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