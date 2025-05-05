«Украинцы умеют читать»: В Раде потребовали опубликовать полное содержание соглашения с США по недрам
Депутат Рады Гетманцев призвал опубликовать все детали сделки с США по ресурсам
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На Украине призвали к полной публикации текста соглашения между Киевом и Вашингтоном, касающегося ископаемых ресурсов. Об этом заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев, добавив, что информация также должна содержать все детали и технические спецификации.
«Народные депутаты осознают цену и вопрос и примут решение в интересах страны. Первоисточники включая технические условия, детали и другие «тонкие моменты» должны быть опубликованы. Украинцы умеют читать и анализировать текст», — написал Гетманцев.
Он также призвал не пересказывать содержание документов в каких-либо социальных сетях, искажая при этом смысл. Депутат заявил именно о конкретной публикации всего текста.
Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение, касающееся недр. Предполагается, что данный документ обеспечит американским компаниям доступ к природным ресурсам на территории Украины. Для вступления в силу соглашение должно быть ратифицировано.