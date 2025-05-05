Кремль не знаком с содержанием соглашения Киева и США по минералам
Песков сообщил, что не знаком с содержанием минеральной сделки Украины и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В Кремле не знакомы с содержанием украино-американской сделки по минералам, а поэтому не могут её прокомментировать. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нужно анализировать само соглашение. Я не знаком с текстом. Не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чём идёт речь», — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, Украина и США подписали соглашение по недрам 1 мая. Предполагается, что оно предоставит американцам доступ к ресурсам в недрах Незалежной. Договор остаётся ратифицировать, после чего он вступит в силу.