Кремль не знаком с содержанием соглашения Киева и США по минералам

В Кремле не знакомы с содержанием украино-американской сделки по минералам, а поэтому не могут её прокомментировать. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нужно анализировать само соглашение. Я не знаком с текстом. Не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чём идёт речь», — сказал представитель Кремля журналистам.