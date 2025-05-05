Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на пресс-конференции, что Владимир Зеленский стремится получить помощь от США в конфликте на Украине, заключив сделку по редкоземельным металлам.

«Пусть сейчас господина Зеленского разорвёт от злости. Я знаю, почему он это подписал. Господин Зеленский купил войну. Господину Зеленскому очень важно продолжение войны. И он думает, что этим соглашением он как бы приглушил усилия США о мире», — отметил Фицо.

Политик также подчеркнул, что подписание этой сделки может указывать на возможность продолжения и даже эскалации конфликта.