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5 мая, 02:25

«Пусть сейчас Зеленского разорвёт от злости»: В Словакии раскрыли суть сделки по минералам

Фицо: Сделкой по минералам Зеленский надеется получить помощь США в войне

Роберт Фицо. Обложка © vlada.gov.sk

Роберт Фицо. Обложка © vlada.gov.sk

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на пресс-конференции, что Владимир Зеленский стремится получить помощь от США в конфликте на Украине, заключив сделку по редкоземельным металлам.

«Пусть сейчас господина Зеленского разорвёт от злости. Я знаю, почему он это подписал. Господин Зеленский купил войну. Господину Зеленскому очень важно продолжение войны. И он думает, что этим соглашением он как бы приглушил усилия США о мире», — отметил Фицо.

Зеленского уличили в шантаже за призыв лишать виз США нардепов, критикующих сделку о недрах
Зеленского уличили в шантаже за призыв лишать виз США нардепов, критикующих сделку о недрах

Политик также подчеркнул, что подписание этой сделки может указывать на возможность продолжения и даже эскалации конфликта.

Напомним, Киев и Вашингтон достигли соглашения по редкоземельным металлам 1 мая. Этот документ даст США доступ к полезным ископаемым на Украине. Осталось только ратифицировать соглашение.

Лия Мурадьян
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