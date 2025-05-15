Зеленский перед переговорами вновь отказался признать новые регионы России
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На пресс-конференции в Анкаре Владимир Зеленский заявил, что как минимум до начала переговоров между российской и украинской делегациями Киев не намерен признавать новые регионы российскими в юридическом плане.
По словам Зеленского, Украина не может обсуждать вопросы территориальной принадлежности, так как это противоречит её конституции. Он подчеркнул, что Киев готов и заинтересован в обсуждении восстановления территориальной целостности, однако официального признания так называемых «временно оккупированных территорий в составе России» не будет.
Как известно, референдумы о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин в Кремле объявил о принятии новых регионов в состав страны и подписал соответствующие договоры.
Напоминаем, переговоры должны были стартовать сегодня во второй половине дня, делегация России прибыла в Стамбул ещё утром. Также в Турцию прилетел и Владимир Зеленский, сразу принявшийся жаловаться на «бутафорность» делегации РФ. А вот глава Штатов подобных проблем в команде переговорщиков от России не заметил.