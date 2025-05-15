Зеленский перед переговорами вновь отказался признать новые регионы России

На пресс-конференции в Анкаре Владимир Зеленский заявил, что как минимум до начала переговоров между российской и украинской делегациями Киев не намерен признавать новые регионы российскими в юридическом плане.

По словам Зеленского, Украина не может обсуждать вопросы территориальной принадлежности, так как это противоречит её конституции. Он подчеркнул, что Киев готов и заинтересован в обсуждении восстановления территориальной целостности, однако официального признания так называемых «временно оккупированных территорий в составе России» не будет.