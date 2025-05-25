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Регион
25 мая, 11:38

«Складывать оружие не будут»: ВСУшник рассказал о желании сослуживцев идти на Киев

Украинский пленный Бодейко: После завершения боевых действий ВСУ пойдут на Киев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинские солдаты отказываются сложить оружие, мотивируя это планами наступления на Киев после завершения боевых действий. Об этом сообщил разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ Евгений Бодейко, взятый в плен в Херсонской области.

«Складывать оружие они не будут. У многих солдат есть настроения после войны, даже если будет перемирие, идти на Киев», — сказал Бодейко в беседе с ТАСС.

Со слов пленного, моральный дух солдат ВСУ невысок, примерно на «тройку» по пятибалльной шкале.

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Боевой дух украинских военнослужащих, которых угрозами и силой отправляют на фронт, падает с каждым днём. Ранее Life.ru сообщал, как боец ВСУ сдался в плен спустя полтора часа после отправки в зону СВО. И это неудивительно, так как украинские командиры проявляют особую жестокость не только по отношению к своим бойцам, но и к пленным. Так, ранее российские военнослужащие, освобождённые из украинского плена, рассказали о жестоком обращении со стороны боевиков.

Мария Любицкая
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