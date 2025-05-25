«Складывать оружие не будут»: ВСУшник рассказал о желании сослуживцев идти на Киев

Украинские солдаты отказываются сложить оружие, мотивируя это планами наступления на Киев после завершения боевых действий. Об этом сообщил разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ Евгений Бодейко, взятый в плен в Херсонской области.

«Складывать оружие они не будут. У многих солдат есть настроения после войны, даже если будет перемирие, идти на Киев», — сказал Бодейко в беседе с ТАСС.

Со слов пленного, моральный дух солдат ВСУ невысок, примерно на «тройку» по пятибалльной шкале.