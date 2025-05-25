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25 мая, 06:40

Боец ВСУ сдался в плен спустя полтора часа после отправки в зону СВО

РИАН: Боец ВСУ Гончаров попал в плен, пробыв на передовой всего полтора часа

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Боец ВСУ Сергей Гончаров рассказал в беседе с РИА «Новости», что его пребывание на фронте ограничилось всего полутора часами. По его словам, после получения повестки он прошёл медкомиссию и был оперативно призван. Пройдя краткую подготовку, его направили в бригаду и сразу доставили на линию боевого соприкосновения. Однако проведя на позиции всего около полутора часов, он оказался в плену.

«На позициях пробыл часа полтора. Два дня я был в части, потом нас привезли (на линию боевого соприкосновения — Прим.Life.ru) уже, и в этот же день, когда нас привезли, через часа полтора-два я в плен попал», — сказал солдат.

Как уточнил Гончаров, в тот день их группа из трёх человек, едва заняв окопы, оказалась окружена российскими военными. Они переговаривались, наблюдая за позициями и слыша взрывы, когда противник неожиданно подобрался с тыла. Услышав приказ сдаться, Гончаров даже не успел осознать происходящее — всё произошло стремительно.

Гончаров попал в списки для обмена, который состоялся 24 мая. Напомним, из плена вернулись 270 бойцов ВС РФ.

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Украинские командиры проявляют особую жестокость и не только по отношению к своим бойцам, но и к пленным. Так, ранее российские военнослужащие, освобождённые из украинского плена, рассказали о жестоком обращении со стороны боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) и «Азова»*. По словам вернувшихся военных, они подвергались избиениям и унижениям. Некоторые провели в плену от нескольких месяцев до полутора лет.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Оксана Попова
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