Потроха животных с бойни: Стало известно, как британцы готовят солдат ВСУ к боям
The Times: На британских базах воссоздают условия боя для обучения бойцов ВСУ
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На секретных британских военных базах, где проходят обучение украинские солдаты, создаются реалистичные симуляции боевых действий, максимально имитирующие реальные условия. Об этом пишет The Times.
Журналисты выяснили, что украинские военные проходят подготовку на секретной базе, где для создания реалистичной атмосферы боевых действий используются нестандартные методы. В частности, для имитации последствий боёв применяются внутренности убитых на скотобойне животных, а в роли пострадавших выступают люди с инвалидностью. Звуковое сопровождение, включающее выстрелы и шум беспилотников, воспроизводится с помощью заранее записанных аудиофайлов.
«Мы пытаемся подать всё так, чтобы оно выглядело, звучало и, возможно, даже пахло как настоящее поле боя», — заявил изданию подполковник Бен Ирвин-Кларк.
Он также рассказал, что ранее готовил военных для операций в Ираке и Афганистане — там он водил бойцов на вскрытие в морги, чтобы «подготовить к реальности». Сейчас, по его словам, задача та же — избавить новичков от иллюзий.
Не менее показательные детали всплыли и о подготовке в Германии. Как рассказал украинский военнопленный, инструкторы там общались через переводчика — с немецкого на русский, поскольку украинскую мову не понимали даже сами бойцы. Немцы отказывались обучать солдат с нацистскими татуировками, однако таких, по словам пленного, в ВСУ было немало. Сейчас, утверждает он, на фронт отправляют в основном тех, кто не смог откупиться от мобилизации.