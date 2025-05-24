Потроха животных с бойни: Стало известно, как британцы готовят солдат ВСУ к боям

На секретных британских военных базах, где проходят обучение украинские солдаты, создаются реалистичные симуляции боевых действий, максимально имитирующие реальные условия. Об этом пишет The Times.

Журналисты выяснили, что украинские военные проходят подготовку на секретной базе, где для создания реалистичной атмосферы боевых действий используются нестандартные методы. В частности, для имитации последствий боёв применяются внутренности убитых на скотобойне животных, а в роли пострадавших выступают люди с инвалидностью. Звуковое сопровождение, включающее выстрелы и шум беспилотников, воспроизводится с помощью заранее записанных аудиофайлов.

«Мы пытаемся подать всё так, чтобы оно выглядело, звучало и, возможно, даже пахло как настоящее поле боя», — заявил изданию подполковник Бен Ирвин-Кларк.

Он также рассказал, что ранее готовил военных для операций в Ираке и Афганистане — там он водил бойцов на вскрытие в морги, чтобы «подготовить к реальности». Сейчас, по его словам, задача та же — избавить новичков от иллюзий.