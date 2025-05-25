«Усталость и разочарование»: Измотанные бойцы ВСУ утратили веру в победу

Моральный дух в украинской армии на пределе. Солдаты и офицеры признаются в усталости, потере мотивации и ощущении бессмысленности происходящего. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на самих военнослужащих.

«Чувство усталости и разочарования распространяется в рядах (ВСУ — Прим. Life.ru) как среди опытных офицеров, так и среди недавно мобилизованных военнослужащих, моральный дух ослабевает...», — говорится в материале издания.

По словам украинских военных, в армии нет ясного плана завершения конфликта, а ощущение «замороженного фронта» усиливает апатию. Командиры признаются, что подразделения измотаны, и всё труднее удерживать дисциплину и мораль.