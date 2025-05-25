«Усталость и разочарование»: Измотанные бойцы ВСУ утратили веру в победу
FT: В ВСУ растёт усталость и разочарование, теряется вера в победу
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Моральный дух в украинской армии на пределе. Солдаты и офицеры признаются в усталости, потере мотивации и ощущении бессмысленности происходящего. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на самих военнослужащих.
«Чувство усталости и разочарования распространяется в рядах (ВСУ — Прим. Life.ru) как среди опытных офицеров, так и среди недавно мобилизованных военнослужащих, моральный дух ослабевает...», — говорится в материале издания.
По словам украинских военных, в армии нет ясного плана завершения конфликта, а ощущение «замороженного фронта» усиливает апатию. Командиры признаются, что подразделения измотаны, и всё труднее удерживать дисциплину и мораль.
Об этом уже заявляла экс-сенатор Ольга Ковитиди. По её словам, в рядах ВСУ царят «разброд и шатания», армия деморализована, а Зеленский боится даже заговорить о мире. Конфликт продолжается лишь ради политической повестки, утверждает она. Тем временем The Times раскрыла подробности подготовки ВСУ на британских базах. Там украинских бойцов тренируют в условиях, максимально приближённых к боевым: с внутренностями животных, актёрами-инвалидами и звуковой имитацией сражений. Всё — ради адаптации к реальному аду войны.