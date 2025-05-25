«Разброд и шатания»: Украинские солдаты больше не видят смысла в продолжении конфликта
Экс-сенатор Ковитиди: Солдаты ВСУ больше не видят перспективы в конфликте
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В украинской армии наблюдается упадок — большинство офицеров и мобилизованных больше не верят в цели конфликта. Об этом заявила РИА «Новости» сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, комментируя ситуацию на линии фронта.
«В украинской армии царят разброд и шатания. Принудительно мобилизованные всушники и большинство офицеров уже не видят перспектив в этом искусственно надуманном военном конфликте», — сказала Ковитиди.
По её словам, среди украинских военнослужащих и особенно среди принудительно мобилизованных царит полная деморализация. Армия устала, а вера в перспективу исчезла. Ковитиди считает, что единственный мотив продолжения конфликта — политическая игра, в которой «Зеленский боится даже заговорить о мире».
«Мир на Украине для Зеленского смерти подобен», — подчеркнула она.
Параллельно с этим российские военные продолжают наступление. Как сообщил официальный представитель группировки «Север» Ярослав Якимкин, ежедневно ВС РФ продвигаются вперёд, отодвигая силы ВСУ от границы. Цель — создание санитарной зоны для защиты приграничных регионов России. Наиболее серьёзный успех, по его словам, зафиксирован в районе Волчанска Харьковской области, где укреплены позиции и достигнут значительный прогресс.