В украинской армии наблюдается упадок — большинство офицеров и мобилизованных больше не верят в цели конфликта. Об этом заявила РИА «Новости» сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, комментируя ситуацию на линии фронта.

«В украинской армии царят разброд и шатания. Принудительно мобилизованные всушники и большинство офицеров уже не видят перспектив в этом искусственно надуманном военном конфликте», — сказала Ковитиди.

По её словам, среди украинских военнослужащих и особенно среди принудительно мобилизованных царит полная деморализация. Армия устала, а вера в перспективу исчезла. Ковитиди считает, что единственный мотив продолжения конфликта — политическая игра, в которой «Зеленский боится даже заговорить о мире».