Российские силы активно продвигаются в районе Волчанска в Харьковской области
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Начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин сообщил, что российские военнослужащие добились значительного прогресса в районе города Волчанска Харьковской области, укрепляя свои позиции.
«[Подразделения группировки войск «Север»] значительно продвинулись в районе города Волчанска в Харьковской области», — объявил военный.
Напомним, что ранее стало известно о формировании зоны безопасности вдоль государственной границы России. Российские войска активно выполняют эту задачу, укрепляя приграничные рубежи и оттесняя ВСУ. О начале создания ВС РФ буферной зоны на границе с Украиной прежде объявил глава государства Владимир Путин.