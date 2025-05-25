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Регион
25 мая, 08:20

Российские силы активно продвигаются в районе Волчанска в Харьковской области

Обложка © VK / Минобороны РФ

Обложка © VK / Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин сообщил, что российские военнослужащие добились значительного прогресса в районе города Волчанска Харьковской области, укрепляя свои позиции.

«[Подразделения группировки войск «Север»] значительно продвинулись в районе города Волчанска в Харьковской области», — объявил военный.

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Россия штурмует Харьковскую область с новой силой – заняты два опорных пункта ВСУ

Напомним, что ранее стало известно о формировании зоны безопасности вдоль государственной границы России. Российские войска активно выполняют эту задачу, укрепляя приграничные рубежи и оттесняя ВСУ. О начале создания ВС РФ буферной зоны на границе с Украиной прежде объявил глава государства Владимир Путин.

Оксана Попова
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