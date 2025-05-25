Начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин рассказал, что российские подразделения, освободив территорию Курской области от противника, сосредоточились на формировании зоны безопасности вдоль государственной границы России. По его словам, войска активно выполняют эту задачу, укрепляя приграничные рубежи.

«После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации», — заявил он.