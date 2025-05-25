Армия России создаёт зону безопасности вдоль границы РФ
ВС РФ после освобождения Курской области создают зону безопасности вдоль границы
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Начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин рассказал, что российские подразделения, освободив территорию Курской области от противника, сосредоточились на формировании зоны безопасности вдоль государственной границы России. По его словам, войска активно выполняют эту задачу, укрепляя приграничные рубежи.
«После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации», — заявил он.
Напомним, что на текущий момент вся территория Курской области освобождена, а атаки ВСУ успешно отражаются. В регионе продолжаются работы по разминированию: сапёрами уже обследовано примерно 37,5 тысячи гектаров приграничных территорий, проверено 767 километров дорог и 31 населённый пункт.