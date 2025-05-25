Российские военные каждый день продвигаются вперёд, отодвигая силы ВСУ от государственной границы. Соответствующее заявление сделал начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин.

Он пояснил, что эти действия направлены на формирование санитарной зоны, призванной обеспечить безопасность жителей приграничных регионов России.

«В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания санитарной зоны и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов», — пояснил военный.