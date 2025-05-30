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Регион
30 мая, 09:53

Российские войска выбили ВСУ из Кондрашовки в Харьковской области

МО РФ: Группировка «Запад» освободила Кондрашовку в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

За прошедшие сутки российские военные освободили населённый пункт Кондрашовка в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, Кондрашовка перешла под контроль группировки войск «Запад» после решительных действий её подразделений.

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ВС РФ продолжают вести активную наступательную операцию в Харьковской области. Ранее стало известно, что наши войска взяли под контроль большую часть населённого пункта Редкодуб.

Наталья Демьянова
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