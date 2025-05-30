Российские войска выбили ВСУ из Кондрашовки в Харьковской области

За прошедшие сутки российские военные освободили населённый пункт Кондрашовка в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, Кондрашовка перешла под контроль группировки войск «Запад» после решительных действий её подразделений.