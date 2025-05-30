Российские войска выбили ВСУ из Кондрашовки в Харьковской области
МО РФ: Группировка «Запад» освободила Кондрашовку в Харьковской области
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За прошедшие сутки российские военные освободили населённый пункт Кондрашовка в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, Кондрашовка перешла под контроль группировки войск «Запад» после решительных действий её подразделений.
ВС РФ продолжают вести активную наступательную операцию в Харьковской области. Ранее стало известно, что наши войска взяли под контроль большую часть населённого пункта Редкодуб.