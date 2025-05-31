Российские войска освободили два населённых пункта в Сумской области и ДНР
ВС РФ освободили населённые пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
За минувшие сутки российские военные освободили населённые пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, населённый пункт Водолаги в Сумской области перешёл под контроль группировки войск «Север», А бойцы из группировки «Восток» продвинулись и заняли Новополь в ДНР.
Ранее сообщалось, что Армия России освободила 13 населённых пунктов за неделю. В ДНР под контроль перешли семь населённых пунктов, в Сумской области — четыре, а в Харьковской области — два.