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31 мая, 09:13

Российские войска освободили два населённых пункта в Сумской области и ДНР

ВС РФ освободили населённые пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

За минувшие сутки российские военные освободили населённые пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, населённый пункт Водолаги в Сумской области перешёл под контроль группировки войск «Север», А бойцы из группировки «Восток» продвинулись и заняли Новополь в ДНР.

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Ранее сообщалось, что Армия России освободила 13 населённых пунктов за неделю. В ДНР под контроль перешли семь населённых пунктов, в Сумской области — четыре, а в Харьковской области — два.

Наталья Демьянова
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