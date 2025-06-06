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Новости СВО. Армия России наступает в Сумской области, бунт мобилизованных в Киеве, у Украины кончились деньги на армию, 6 июня

Российская армия уже вывозит трофеи с Сумщины, в Киеве мобилизованные пошли против ТЦК, пока кабмин ищет деньги для ВСУ, — дайджест Life.ru

5 июня, 21:07
Армия России закрепляется в Зелёной Долине в ДНР. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Армия России закрепляется в Зелёной Долине в ДНР. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Сумская область, 6 июня

Продвижение в Сумской области даёт результаты не только в виде новых населённых пунктов, но и трофеев. Военный корреспондент Дмитрий Кулько пишет о взятии нашими войсками мостоукладчика М60 AVLB. Вместе с ним в тыл уехал фактический целый танк Abrams. Ну а на Украине говорят о расширении нашего плацдарма в приграничном регионе.

— На Сумском направлении российские войска не применяют бронетехнику. Вместо этого задействуются малые штурмовые группы, которые иногда пытаются передвигаться на квадроциклах или мотоциклах, чтобы как можно быстрее продвинуться вглубь, цитирует военкор Александр Коц слова спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, напоминая, что ещё недавно Киев утверждал, что начал операцию в Курской области ради того, чтобы ВС РФ не наступали на Сумщину.

Предварительно, российские войска ещё зашли в Сумскую область из Белгородской, где ранее ВСУ пытались наступать. Наши штурмовики продвигаются к Проходам.

Карта СВО от 6 июня 2025 года. Армия России расширяет наступление в Сумской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карта СВО

Карта СВО от 6 июня 2025 года. Армия России расширяет наступление в Сумской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карта СВО

Курская область, 6 июня

ВСУ намереваются прорваться к Тёткино. Сейчас они пытаются отрезать наш гарнизон от путей снабжения. Кроме того, стараются сбросами с дронов установить контроль над дорогой, ведущей к основной части Курской области.

— Пограничники и подразделения МО РФ ведут тяжёлые оборонительные бои, не покидают своих позиций, уничтожают и берут в плен противника. С нашей стороны активно работает артиллерия и авиация ВКС России, наносятся ракетно-бомбовые удары по скоплениям ВСУ, рассказал автор канала «Старший пограннаряда».

Донецкая Народная Республика, 6 июня

С территории ДНР российские войска смогли зайти в Днепропетровскую область и закрепиться там. По словам военного блогера Юрия Подоляки, продвижение идёт от Орехова, Котляровки и Троицкого.

Ещё одно наступление наших войск фиксируют на севере Донбасса. Появляется информация, что штурмовики приступили к освобождению села Зелёная Долина. Успех здесь позволит выйти к Шандриголово, а далее уже придётся решать, куда наступать: Святогорск или Красный Лиман.

В ДНР подразделения БПЛА 20-й армии обнаружили опорный пункт противника в лесопосадке. Расчёт FPV-дронов Центра «Рубикон» точным попаданием уничтожил обнаруженную цель. Видео © Telegram / Минобороны России

Бунт против военкомов

В Киеве мобилизованные, уже попавшие в территориальные центры комплектования (ТЦК), устроили бунт. Сначала они в резкой форме пообщались с сотрудниками ТЦК, а потом забаррикадировались. На помощь военкомам пришли полицейские и Нацгвардия, подавившие локальное восстание.

Интересно, что ранее суд Чернигова назвал «рабством» ситуации, когда тэцэкашники удерживают мужчин.

У Киева нет денег на ВСУ

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в бюджете не хватает денег, чтобы содержать ВСУ, сообщают украинские источники. Для того чтобы они появились, необходимо пересмотреть бюджет.

— Как может не хватать денег на армию у воюющей страны и при этом хватает на Единый телемарафон, популистские программы кешбэка или политический туризм? Если армии не за что будет воевать, то зачем всё остальное? — вопрошает бывший депутат Верховной рады Борислав Береза.

При этом экономисты говорят, что доходы Украины в первом квартале 2025 года превысили прогнозы, а значит, деньги есть. Возможно, что есть они только на бумаге. И сразу же возникает вопрос к украинскому правительству. Вероятно, бюджет поменяют и военные расходы увеличат, но если где-то добавят, то, значит, где-то убавят, и, скорее всего, режим Зеленского в очередной раз отберёт деньги у пенсионеров, бюджетников и так далее.

Трамп готовится к санкциям

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести санкции в отношении России и Украины, если вооружённый конфликт не будет окончен. По его словам, у него есть свой срок для этого и он рассчитывает на успех в урегулировании. Также он отметил, что просил президента Владимира Путина не отвечать на удары по аэродромам.

— Дедлайн санкций у меня в голове. Мы будем очень жёсткими. Это касается обеих стран, — подчеркнул Трамп.

Новости СВО. Освобождены Редкодуб и Кондратовка, Россия готовит ответ за атаки на аэродромы, Зеленский хочет выйти из переговоров, 5 июня
Новости СВО. Освобождены Редкодуб и Кондратовка, Россия готовит ответ за атаки на аэродромы, Зеленский хочет выйти из переговоров, 5 июня
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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