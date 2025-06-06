Новости СВО. Армия России наступает в Сумской области, бунт мобилизованных в Киеве, у Украины кончились деньги на армию, 6 июня Российская армия уже вывозит трофеи с Сумщины, в Киеве мобилизованные пошли против ТЦК, пока кабмин ищет деньги для ВСУ, — дайджест Life.ru 5 июня, 21:07 Армия России закрепляется в Зелёной Долине в ДНР. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Сумская область, 6 июня

Продвижение в Сумской области даёт результаты не только в виде новых населённых пунктов, но и трофеев. Военный корреспондент Дмитрий Кулько пишет о взятии нашими войсками мостоукладчика М60 AVLB. Вместе с ним в тыл уехал фактический целый танк Abrams. Ну а на Украине говорят о расширении нашего плацдарма в приграничном регионе.

— На Сумском направлении российские войска не применяют бронетехнику. Вместо этого задействуются малые штурмовые группы, которые иногда пытаются передвигаться на квадроциклах или мотоциклах, чтобы как можно быстрее продвинуться вглубь, — цитирует военкор Александр Коц слова спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, напоминая, что ещё недавно Киев утверждал, что начал операцию в Курской области ради того, чтобы ВС РФ не наступали на Сумщину.

Предварительно, российские войска ещё зашли в Сумскую область из Белгородской, где ранее ВСУ пытались наступать. Наши штурмовики продвигаются к Проходам.

Карта СВО от 6 июня 2025 года. Армия России расширяет наступление в Сумской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карта СВО

Курская область, 6 июня

ВСУ намереваются прорваться к Тёткино. Сейчас они пытаются отрезать наш гарнизон от путей снабжения. Кроме того, стараются сбросами с дронов установить контроль над дорогой, ведущей к основной части Курской области.

— Пограничники и подразделения МО РФ ведут тяжёлые оборонительные бои, не покидают своих позиций, уничтожают и берут в плен противника. С нашей стороны активно работает артиллерия и авиация ВКС России, наносятся ракетно-бомбовые удары по скоплениям ВСУ, — рассказал автор канала «Старший пограннаряда».

Донецкая Народная Республика, 6 июня

С территории ДНР российские войска смогли зайти в Днепропетровскую область и закрепиться там. По словам военного блогера Юрия Подоляки, продвижение идёт от Орехова, Котляровки и Троицкого.

Ещё одно наступление наших войск фиксируют на севере Донбасса. Появляется информация, что штурмовики приступили к освобождению села Зелёная Долина. Успех здесь позволит выйти к Шандриголово, а далее уже придётся решать, куда наступать: Святогорск или Красный Лиман.

В ДНР подразделения БПЛА 20-й армии обнаружили опорный пункт противника в лесопосадке. Расчёт FPV-дронов Центра «Рубикон» точным попаданием уничтожил обнаруженную цель. Видео © Telegram / Минобороны России

Бунт против военкомов

В Киеве мобилизованные, уже попавшие в территориальные центры комплектования (ТЦК), устроили бунт. Сначала они в резкой форме пообщались с сотрудниками ТЦК, а потом забаррикадировались. На помощь военкомам пришли полицейские и Нацгвардия, подавившие локальное восстание.

Интересно, что ранее суд Чернигова назвал «рабством» ситуации, когда тэцэкашники удерживают мужчин.

У Киева нет денег на ВСУ

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в бюджете не хватает денег, чтобы содержать ВСУ, сообщают украинские источники. Для того чтобы они появились, необходимо пересмотреть бюджет.

— Как может не хватать денег на армию у воюющей страны и при этом хватает на Единый телемарафон, популистские программы кешбэка или политический туризм? Если армии не за что будет воевать, то зачем всё остальное? — вопрошает бывший депутат Верховной рады Борислав Береза.

При этом экономисты говорят, что доходы Украины в первом квартале 2025 года превысили прогнозы, а значит, деньги есть. Возможно, что есть они только на бумаге. И сразу же возникает вопрос к украинскому правительству. Вероятно, бюджет поменяют и военные расходы увеличат, но если где-то добавят, то, значит, где-то убавят, и, скорее всего, режим Зеленского в очередной раз отберёт деньги у пенсионеров, бюджетников и так далее.

Трамп готовится к санкциям

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести санкции в отношении России и Украины, если вооружённый конфликт не будет окончен. По его словам, у него есть свой срок для этого и он рассчитывает на успех в урегулировании. Также он отметил, что просил президента Владимира Путина не отвечать на удары по аэродромам.

— Дедлайн санкций у меня в голове. Мы будем очень жёсткими. Это касается обеих стран, — подчеркнул Трамп.

Авторы Даниил Черных