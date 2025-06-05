Новости СВО. Освобождены Редкодуб и Кондратовка, Россия готовит ответ за атаки на аэродромы, Зеленский хочет выйти из переговоров, 5 июня Армия России выходит к Сумам, киевский режим нашёл способ отказаться от встреч в Стамбуле, Путин предупредил о грядущем «ударе возмездия» — дайджест Life.ru. 4 июня, 21:07 Российские военные поразили позиции ВСУ на Константиновском направлении. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Донецкая Народная Республика, 5 июня

В Донецкой Народной Республике флаги России подняты над Редкодубом. Населённый пункт на севере Донбасса освобождён бойцами группировки «Запад».

Наступают наши войска и в других направлениях. В Часовом Яре подразделения ВС РФ закрепились у шахты «Северная», что делает невозможным контратаки ВСУ на этом участке. Под контроль также перешёл Заводской микрорайон города. Прогнозируется, что после полного взятия города наши войска двинутся к Константиновке. К этому городу украинское командование перебрасывает резервы.

— Пока численность переброшенных в район Константиновки подразделений не позволяет говорить о полноценной группировке, необходимой для длительной обороны, — скорее, это заградительные заслоны, призванные задержать любой ценой Армию РФ, осложнить продвижение и затруднить фланговый обход, — пишет «Военная хроника».

Расчёт наземного роботизированного комплекса «Крот-1» поразил огневую точку подразделения ВСУ в районе Дылеевки в ДНР. Работа «Крота» корректировалась расчётом БПЛА. Видео © Telegram / Минобороны России

Сумская область, 5 июня

Министерство обороны подтвердило освобождение Кондратовки. Населённый пункт расположен в трёх километрах от границы с Россией. Важна и местность, в которой группировка «Север» ведёт наступление.

— Одна из главных целей на этом направлении — выход на трассу Н07, идущую к городу Сумы. В районе Иволжанского, Кияницы и Храповщины она примыкает к крупному лесному массиву, по которому можно дойти до окраин облцентра, не опасаясь дронов, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.

Военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что в рядах подразделений ВСУ, находящихся на этом направлении, паника и дезертирство. Одновременно с этим сами вэсэушники настаивают на эвакуации из Сум.

Карта СВО на 5 июня 2025 года. Армия России освободила Кондратовку в Сумской области. Фото © Telegram / DIVGEN | Карта СВО

Курская область, 5 июня

Бессмысленные атаки ВСУ на курское приграничье продолжаются. При наступлении на Тёткино киевские подразделения не используют технику. В бой бросают пехоту. Вылазки идут из Рыжевки, Бессаловки и Будков.

Сюда же перебросили штрафников из Львовской области. Их использование также не дало Киеву никаких результатов.

Российские военные отразили попытку атаки ВСУ у курского приграничья. Фото © РИА Новости / Евгений Биятов

Зеленский готов выйти из переговоров

Глава киевского режима Владимир Зеленский дал понять, что больше его делегация не поедет в Стамбул для урегулирования вооружённого конфликта. Да и меморандум, который передали российские переговорщики, его не устроил.

— Русские не готовы к прекращению огня, по крайней мере тот уровень делегаций не готов это решить, — заявил Зеленский.

Так он дал понять, что встречаться готов только с президентом России Владимиром Путиным.

— Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день и в любом месте. Стамбул, Ватикан, Швейцария, — сказал Зеленский.

При этом он знал позицию России. Глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил, что в Стамбуле этот вопрос обсуждался и украинцам назвали условия встречи. На ней конкретные шаги должны не прорабатываться, а утверждаться.

— В европейских столицах сейчас удовлетворённо потирают руки — их марионетка готова к продолжению войны, а заодно якобы «прогнула» своенравного Трампа, который так долго настаивал на российско-украинских переговорах, — считает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Путин напомнил о сути киевского режима

Российский лидер Владимир Путин прямо назвал киевский режим террористическим.

— О чём говорить? Кто вообще ведёт переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? — сказал глава государства Владимир Путин на совещании с правительством.

Он отметил, что на фоне больших потерь и отступления Киев организовывает теракты, пытаясь запугать Россию. В совокупности это может означать, что никаких переговоров больше не будет, а Российская армия готовится реализовать то, что было сказано в Стамбуле в мае. Если Украина не признаёт сейчас потерю четырёх областей, то дальше их число увеличится до шести.

— Судя по всему, по переговорам у нас стоп. Москва ждала реакцию Киева на наш меморандум и, получив очередную порцию хамства, видимо, потеряла терпение, — отметил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

Путин предупредил Трампа об «ударе возмездия»

Накануне вечером президенты России и США провели телефонный разговор. Дональд Трамп в своих социальных сетях рассказал, что Владимир Путин заявил о подготовке удара по Украине, который должен стать ответом за атаку БПЛА на аэродромы. Американское посольство в Киеве выпустило предупреждение для своих граждан о грядущем ударе.

Авторы Даниил Черных