Зеленский заявил, что Украина не воспринимает всерьёз меморандум России
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Владимир Зеленский заявил, что Украина «не воспринимает всерьёз меморандум РФ» с условиями урегулирования, назвав документ ультиматумом».
Напоминаем, что 2 июня состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, продлившись чуть более часа. Делегации смогли договориться о масштабном обмене тяжелобольными ранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех», а также о передаче тел погибших бойцов (Россия готова вернуть Украине 6000 тел). Кроме того, Москва передала Киеву на изучение свой вариант меморандума. Life.ru публиковал его текст здесь. В Кремле ранее заявили, что сроки новых переговоров в Стамбуле выберут после изучения меморандумов обеими сторонами.