Два варианта перемирия и вывод войск: Опубликован меморандум РФ по урегулированию конфликта на Украине
Опубликован текст российского меморандума по урегулированию конфликта
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Стал известен полный список требований РФ для прекращения огня на Украине. Текст меморандума публикует РИА «Новости».
Раздел I. Основные параметры окончательного урегулирования:
- Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей
- Полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и других военизированных формирований Украины
- Нейтралитет Украины, предполагающий:
Отказ от вступления в военные союзы и коалиции
Запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины
Запрет на размещение иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры
- Подтверждение безъядерного статуса Украины с запретом на прием, транзит и размещение ОМП
- Установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины
- Роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии
- Обеспечение прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения
- Придание русскому языку статуса официального
- Законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма
- Роспуск националистических организаций и партий
- Снятие всех экономических санкций между РФ и Украиной
- Отказ от взаимных претензий по ущербу от боевых действий
- Снятие ограничений в отношении УПЦ
- Поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений
Раздел II. Условия прекращения огня:
Вариант 1:
- Полный вывод ВСУ и военизированных формирований с территории РФ
- Отвод на согласованное расстояние от границ РФ
Вариант 2 (Пакетное предложение):
- Запрет на передислокацию ВСУ (кроме отвода от границ)
- Прекращение мобилизации и начало демобилизации
- Прекращение иностранной военной помощи Украине
- Исключение военного присутствия третьих стран
- Прекращение участия иностранных специалистов
- Гарантии отказа от диверсионной деятельности
- Создание Центра мониторинга прекращения огня
- Взаимная амнистия «политзаключенных»
- Освобождение удерживаемых гражданских лиц
- Отмена военного положения
- Проведение выборов (не позднее 100 дней после отмены ВП)
- Подписание Соглашения об исполнении Раздела I
Раздел III. Последовательность шагов и сроки их осуществления:
- Начало работы над текстом Договора
- Объявление 2-3-дневного перемирия для сбора тел погибших
- Односторонняя передача 6000 тел военнослужащих ВСУ
- Подписание Меморандума о прекращении огня
- 30-дневный режим прекращения огня с момента отвода ВСУ
- Полный отвод ВСУ и реализация "пакетного соглашения" за 30 дней
- Проведение выборов и формирование органов власти
- Подписание Договора об окончательном урегулировании
- Одобрение резолюцией СБ ООН
- Ратификация и вступление Договора в силу
Напомним, сегодня прошёл второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Делегации договорились об обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Также Владимир Мединский сообщил, что российская делегация получила от украинской стороны список из 339 детей, якобы незаконно переданных на территорию России. Life.ru публиковал полный текст заявления российского переговорщика.