Леонид Слуцкий оценил меморандум России: Кто побеждает, тот диктует условия
Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru
Депутат Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с Life.ru ёмко оценил меморандум России по завершению конфликта, переданный накануне в Стамбуле украинской стороне.
«Кто побеждает — диктует условия. На войне как на войне», — отметил Слуцкий.
Напоминаем, что накануне, 2 июня, завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, который длился чуть более часа. Делегации смогли договориться о масштабном обмене тяжелобольными ранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех», а также о передаче тел погибших бойцов (Россия готова вернуть Украине 6000 тел). Кроме того, Москва передала Киеву на изучение свой вариант меморандума. Life.ru публиковал его текст здесь.