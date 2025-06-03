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Регион
3 июня, 08:31

Леонид Слуцкий оценил меморандум России: Кто побеждает, тот диктует условия

Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с Life.ru ёмко оценил меморандум России по завершению конфликта, переданный накануне в Стамбуле украинской стороне.

«Кто побеждает — диктует условия. На войне как на войне», — отметил Слуцкий.

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Напоминаем, что накануне, 2 июня, завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, который длился чуть более часа. Делегации смогли договориться о масштабном обмене тяжелобольными ранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех», а также о передаче тел погибших бойцов (Россия готова вернуть Украине 6000 тел). Кроме того, Москва передала Киеву на изучение свой вариант меморандума. Life.ru публиковал его текст здесь.

Александр Юнашев
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