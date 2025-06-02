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Регион
2 июня, 16:32

Мединский: Меморандум РФ откроет путь к миру или прекращению огня

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Меморандум, предложенный Россией, может стать основой для достижения устойчивого мира или, по крайней мере, для остановки огня. Об этом сообщил Владимир Мединский, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле и помощник президента РФ

«Это как раз совсем не ультиматум. Это предложение, которое по-настоящему позволит достичь настоящего мира. Или, по меньшей мере, прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира», — сказал он журналистам.

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Напоминаем, что сегодня завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, который длился чуть более часа. Делегации смогли договориться об обмене, тяжелобольными ранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Владимир Мединский поделился некоторыми деталями этого обмена по итогам переговоров.

Анастасия Никонорова
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